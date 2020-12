Der Biathlon-Weltcup 2020/21 läuft seit Ende November. Nachdem es für die Biathleten von Kontiolahti ins österreische Hochfilzen ging, stehen aktuell erst einmal die Skier still. Nach einer knapp zweiwöchigen Weihnachtspause geht es aber schon Anfang Januar für die Skijäger in Deutschland weiter. Für die deutschen Biathleten ist die kleine Pause eine gute Gelegenheit durchzupusten und mit neuer Motivation auf den Heim-Weltcup in Oberhof zu blicken.

Fans können den Weltcup dieses Jahr nur von zuhause aus verfolgen. Wo ihr die nächsten Rennen im TV und Stream live sehen könnt, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Biathlon-Weltcup 2021 live im TV: Übertragung und Sendetermine

Oberhof: Die Wettbewerbe des Biathlon-Weltcups werden wie bisher üblich live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das sind die Sendetermine für den laufenden Wettkampf in

Donnerstag, 7. Januar 2021

14:05 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen (ZDF)

Freitag, 8. Januar 2021

14:10 Uhr: 10 km Sprint Männer (ZDF)

Samstag, 9. Januar 2021

12:35 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen (ZDF)

14:35 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer (ZDF)

Sonntag, 10. Januar 2021

11:20 Uhr: Mixed-Staffel (ZDF)

14:30 Uhr: Single-Mixed-Staffel (ZDF)

Zusätzliche Info: Die Sendetermine werden von uns fortlaufend aktualisiert.

Biathlon-Weltcup im Stream bei ARD, ZDF und DAZN

Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur ARD und ZDF berichten vom Biathlon-Weltcup auch im. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur Sportschau der ARD und hier zu ZDF Sport

Außerdem könnt ihr den Biathlon-Weltcup bei DAZN streamen und das sogar kostenlos mit einem Probemonat.

