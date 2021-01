Die erste Woche in Oberhof ist vorbei. Am Mittwoch, 13. Januar, geht der Biathlon Weltcup 2020/21 dort dann weiter. Aufgrund von Corona wurden die Wettkampforte verringert, weshalb die Rennen aus Ruhpolding in Oberhof stattfinden – und weiterhin ohne Zuschauer vor Ort.

Fans können die Rennen dennoch verfolgen: Wo ihr die Wettkämpfe live im TV und Stream seht, erfahrt ihr hier. Die Übertragung des Biathlon-Weltcups im Überblick.

Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021: Live-Übertragung im TV

Oberhof: Die Wettbewerbe des Biathlon-Weltcups werden wie bisher üblich live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das sind die Sendetermine für den laufenden Wettkampf in

Mittwoch, 13. Januar 2021

14:10 Uhr: 10 km Sprint Herren (ARD)

Donnerstag, 14. Januar 2021

14:10 Uhr: 7,5 km Sprint Damen (ARD)

Freitag, 15. Januar 2021

14:25: 4 x 7,5 km Staffel Herren (ARD)

Samstag, 16. Januar 2021

14:40 Uhr: 4 x 6 km Staffel Damen (ARD)

Sonntag, 17. Januar 2021

12:25 Uhr: 15 km Massenstart Herren (ARD)

14:55 Uhr: 12,5 km Massenstart Damen (ARD)

Zusätzliche Info: Die Sendetermine werden von uns fortlaufend aktualisiert.

Biathlon-Weltcup live im Stream bei ARD, ZDF und DAZN

Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur ARD und ZDF berichten vom Biathlon-Weltcup auch im. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur Sportschau der ARD und hier zu ZDF Sport

Außerdem könnt ihr den Biathlon-Weltcup bei DAZN streamen und das sogar kostenlos mit einem Probemonat.

Biathlon Weltcup 2020/2021: Zeitplan, Termine, Gesamtwertung