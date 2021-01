Es hat sich ein bisschen abgezeichnet, nun ist es offiziell: Simon Schempp beendet seine Biathlon-Karriere. Der 32-Jährige von der Skizunft Uhingen hat dies am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben. Der 32-Jährige war im Jahr 2017 Weltmeister im Massenstart geworden und insgesamt 15 Jahre Mitglied im Weltcup-Team. Zuletzt war er nicht mehr an seine alten Leistungen herangekommen.

Verletzung ist Auslöser

Auslöser war eine Verletzung im Sommer 2018 als er beim Radtraining stürzte und sich an der Schulter verletzte. Obwohl die Verletzung gut verheilte, verliefen die ersten Weltcup-Wochen zäh. Als Folge einer Trainingsüberlastung stieg Simon Schempp vorzeitig aus der Saison 2018/2019 aus. Nach drei Titeln bei den Deutschen Meisterschaften 2019 keimte Hoffnung, doch im Winter ging wieder nichts.

In der laufenden Saison stand Schempp in Oberhof zum letzten Mal bei einem Weltcup-Rennen am Start. Der Rückzug aus dem Leistungssport folgte nun wohlüberlegt. „Natürlich war das die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn, aber es fühlt sich gut und genau richtig an“, bekräftigt Schempp. Seine Biathlon-Karriere sei eine unheimlich intensive, fordernde, lehrreiche, aber vor allem wunderschöne, erfolgreiche Reise gewesen. „Dank Dir, liebes Biathlon, durfte ich große Erfolge feiern, die immer in meinem Kopf und vor allem in meinem Herzen bleiben!“