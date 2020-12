Endlich mal ein Wettkampf, wenn auch nur im kleinen Rahmen. In der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena haben sich die deutschen Biathleten, die nicht im Weltcup unterwegs sind, in einem Testwettkampf gemessen. Auf dem Programm standen Sprint und Verfolgung.Sabrina Braun (DAV Ulm) wurde in der Wertung der Ju...