Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann wollen über die 4x6-Kilometer für das erste Staffel-Podest in dieser Saison sorgen.

Derweil ist im Ski Alpin in der zweiten Kombination des Winters Romed Bauman in Wengen der einzige Starter für den Deutschen Skiverband. Im Snowboard-Weltcup in Laax hofft Annika Morgan im Slopestyle wieder auf ein gutes Ergebnis. Die Skispringerinnen sind derweil beim Weltcup in Zao gefordert. Nach zuletzt mäßigen Ergebnissen wollen Katharina Althaus und Co. in Japan für eine Trendwende sorgen.