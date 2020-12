Seit dem 28. November läuft der Biathlon-Weltcup 2020/21. Johannes Thingnes Bø aus Norwegen und Dorothea Wierer aus Italien haben den Titel vergangene Saison gewonnen und werden alles daran setzen ihn zu verteidigen. Doch auch das deutsche Team um Ex-Weltmeister Benedikt Doll will in dieser Saison mit seinen Athleten eine gute Platzierung erreichen.

Wie ist der aktuelle Stand beim Weltcup 2020/21? Wie sind die Ergebnisse und wer sind die bisherigen Gewinner? Alle Infos in der Übersicht.

Biathlon-Weltcup 2020/2021: Ergebnisse und Gewinner in Kontiolahti

Samstag, 28. November 2020: Einzel-Männer über 20 Kilometer (11 Uhr)

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 48:57,0 Min./0 Schießf.;

2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +19,6 Sek./1;

3. Erik Lesser (Frankenhain) +1:03,6 Min./1;

Samstag, 28. November 2020: Einzel-Frauen über 20 Kilometer (14:20 Uhr)

1. Dorothea Wierer (Italien) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

2. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +0,8 Sek./1;

3. Johanna Skottheim (Schweden) +24,1/0;

Sonntag, 29. November 2020: Sprint-Männer (10:30 Uhr)

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

2. Sebastian Samuelsson (Schweden) +0,8 Sek./1;

3. Martin Ponsiluoma (Schweden) +24,1/1;

Sonntag, 29. November 2020: Sprint-Frauen (13:30 Uhr)

1. Hanna Öberg (Schweden) 21:01,4 Min./0 Schießf.;

2. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +23,9 Sek./0;

3. Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) +37,8/0;

Donnerstag, 3. Dezember 2020: Männer-Sprint über 10 Kilometer (13:30 Uhr)

1. Tarjei Bö (Norwegen) 24:03,7 Min./0 Schießf.

2. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +13,9 Sek./0;

3. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +29,4/1;

Donnerstag, 03. Dezember 2020: Frauen-Sprint über 20 Kilometer (16:30 Uhr)

1. Hannah Öberg (Schweden) 21:11, 5 Min./0Schießf.

2. Anais Chevalier (Frankreichl) +9,6 Sek./0;

3. Elvira Öberg (Schweden) +27,9/1;

Samstag, 5. Dezember 2020: Männer-Verfolgung über 12,5 Kilometer (13:20 Uhr)

1. Sebastian Samuelsson (Schweden) 32:26,7 Min./1 Schießf.;

2. Fabien Claude (Frankreich) +15,8 Sek./3;

3. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +19,5/3;

Samstag, 5. Dezember 2020: Frauen-Staffel 4 x 6 Kilometer (15:15 Uhr)

1. Schweden (Johanna Skottheim, Mona Brorsson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) 1:12:44,5 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.;

2. Frankreich (Anais Bescond, Anais Chevalier, Chloe Chevalier, Justine Braisaz) +9,6 Sek./0+9;

3. Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Franziska Preuß/Haag, Maren Hammerschmidt/Winterberg, Denise Herrmann/Oberwiesenthal) +43,9/0+12;

Sonntag, 6. Dezember 2020: Männer-Staffel 4 x 7,5 Kilometer (12:45 Uhr)

1. Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:16:21,0 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

2. Schweden (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +39,2 Sek./0+10;rafrd.+9 Schießf.;

3. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Roman Rees/Freiburg im Breisgau, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +51,7/0+9;

Sonntag, 6. Dezember 2020: Frauen-Verfolgung 10 Kilometer (15:45 Uhr)

1. Tiril Eckhoff (Norwegen) 31:05,9 Min./0 Schießf.;

2. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +21,5 Sek./2;

3. Hanna Öberg (Schweden) +35,4/3;

Biathlon-Weltcup 2020/21: Termine, Stream und TV-Übertragung

Der Biathlon-Weltcup ist in vollem Gange. Übertragen werden die Rennen sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Internet als Stream.

Weltcup-Ergebnisse in Kontiolahti: Arnd Peiffer, Maren Hammerschmidt und Co.

Das deutsche Team nimmt viel Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe in Österreich mit. Nach den zehn Rennen im finnischen Kontiolahti stehen immerhin fünf Podest- und sieben Top-10-Plätze in der Bilanz. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison war den DSV-Athleten in den ersten beiden Weltcups überhaupt kein Top-3-Resultat geglückt.

Vor allem die beiden Staffeln erfüllten am Wochenende die hohen Erwartungen. Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll belegten am Sonntag im ersten Saisonrennen über die 4x7,5 km hinter den überragenden Norwegern und Schweden den dritten Rang.

Einen Tag zuvor wurden die Frauen mit Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann ebenfalls Dritte.

Weltcup-Ergebnisse 2020/21 in Hochfilzen: Erik Lesser, Denise Herrmann Co.

Für Denise Hermmann und ihr deutsches Team sind die Schwedinnen vor der zweiten Weltcup-Station in Hochfilzen das Maß der Dinge. Der Erfolgstrainer des schwedischen Teams um die dominante Hanna Oberg ist erst 27 - und kommt aus München.

Zusätzliche Info: Sobald die Ergebnisse und Gewinner des Weltcups in Hochfilzen in Österreich feststehen, werden wir dies aktualisieren.

Biathlon-Gesamtweltcup Stand: Aktuelle Punkte und Gesamtwertung

Weltcupstand in der Gesamtwertung 2020/2021 der Herren (Top 10):

1. Johannes Thingnes Bø: 210 Punkte (Norwegen)

2. Sebastian Samuelsson: 175 Punkte (Schweden)

3. Jakov Fak: 152 Punkte (Slowenien)

4. Sturla Holm Laegreid: 145 Punkte (Norwegen)

5. Tarjei Boe: 144 (Norwegen)

6. Arnd Peiffer: 137 (Deutschland)

7. Erik Lesser: 127 Punkte (Deutschland)

8. Quentin Fillon Maillet: 123 Punkte (Frankreich)

9. Erlend Bjöntegaard: 115 Punkte (Norwegen)

10. Johannes Dale: 114 Punkte (Norwegen)

Weltcupstand in der Gesamtwertung 2020/2021 der Frauen (Top 10):

1. Hanna Öberg: 204 Punkte (Schweden)

2. Marte Olsbu Røiseland: 168 Punkte (Norwegen)

3. Johanna Skottheim: 152 Punkte (Schweden)

4. Dzinara Alimbekava: 151 Punkte (Belarus)

5. Elvira Öberg: 142 (Schweden)

6. Anais Chevalier: 135 Punkte (Frankreich)

7. Denise Herrmann: 127 Punkte (Deutschland)

8. Mona Brorsson: 115 Punkte (Schweden)

9. Dorothea Wierer: 113 Punkte (Italien)