Das Wetter hat den Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gleich am ersten Wettkampftag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen starken Schneefalls in der Nacht ist die Kombination der Damen abgesagt worden.

Einen neuen Termin gab es zunächst noch nicht. Und angesichts des pickepackevollen Programms für die Titelkämpfe in Italien dürfte es auch nicht allzu einfach werden, einen zu finden.

Insgesamt 13 Entscheidungen sollen bis einschließlich 21. Februar in Cortina fallen - so viele wie noch nie zuvor. Erstmals sind auch separate Parallelrennen der Damen und Herren vorgesehen. „Der Terminplan ist extrem eng“, hatte der Alpindirektor des Deutschen Skiverbands (DSV), Wolfgang Maier, der ARD bereits am Vortag gesagt. „Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es so Wetterkapriolen gibt wie es im Augenblick der Fall ist.“

Nachdem es den ganzen Sonntag über geregnet und geschneit hatte, wurde die Reihenfolge für die Kombination der Damen zunächst getauscht und der Slalom nach vorne gezogen. Am Montagmorgen wurde das Rennen wegen des vielen Neuschnees dann gestrichen. Eine deutsche Athletin wäre nach dem Verzicht der nach wie vor leicht am Daumen lädierten Kira Weidle ohnehin nicht am Start gewesen.

Das erste mit Spannung erwartete Kräftemessen zwischen Weltmeisterin Wendy Holdener, deren Schweizer Teamkollegin und Olympiasiegerin Michelle Gisin, US-Star Mikaela Shiffrin sowie der slowakischen Gesamtweltcup-Führenden Petra Vlhova fiel damit ebenfalls aus.

Für Dienstag sind die Super-G-Rennen der Damen und Herren geplant. Den DSV sollen neben Weidle dabei noch Romed Baumann, Andreas Sander, Simon Jocher und Dominik Schwaiger vertreten. Thomas Dreßen verzichtet bei seinem Comeback-Plan wie erwartet auf den Super-G und konzentriert sich auf die Abfahrt am Sonntag. Können die Super-G stattfinden, wäre aus Sicht der Organisatoren ein wichtiger Schritt getan. Ab Mittwoch soll das Wetter in den Dolomiten besser werden.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-345623/4