In Wimbledon sorgten die deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer und Oscar Otte für die ersten Siege der deutschen Spieler. An einem verregneten ersten Tag mit Unterbrechungen unterschiedlicher Partien bestimmten nicht nur die Stories auf dem Platz das Geschehen.

Alle Infos und Ergebnisse zur ersten Runde aus deutscher Sicht im Überblick.

Marterer und Otte überzeugen im ersten Match

Am Abend sicherte sich Maximilian Marterer souverän seinen Platz in der nächsten Runde. Der 28-jährige Nürnberger setzte sich in seinem Match gegen den Kroaten Borna Gojo auf einem Außenplatz durch, das ebenfalls aufgrund des Regens für etwa 90 Minuten unterbrochen wurde. Marterer blieb ruhig und gewann mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4. Damit steht er wie im Vorjahr in der zweiten Runde.

Oscar Otte überzeugte im deutschen Duell mit Dominik Koepfer und gewann überraschend deutlich in drei Sätzen. Der 29-jährige Kölner, der in diesem Jahr mit vielen Niederlagen und Rückschlägen zu kämpfen hatte, siegte mit 7:5, 6:3, 7:6 (11:9). Sowohl Otte als auch Marterer hatten sich über die Qualifikation für das Hauptfeld qualifiziert. „Vier Siege am Stück tun einfach sehr gut. Das Selbstvertrauen kommt zurück“, sagte Otte. Der Davis-Cup-Profi trifft in der zweiten Runde auf den Kolumbianer Daniel Galán, während Marterer auf den Amerikaner Michael Mmoh trifft.

Hanfmann liefert starke Leistung ab und muss nachsitzen – Altmaier und Friedsam scheiden aus

Yannick Hanfmann muss nachsitzen. Der 31-jährige Karlsruher zeigte eine bärenstarke Leistung gegen den an Nummer neun gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz, bevor das Match beim Stand von 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3 aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden musste. Das Spiel wird am Dienstag fortgesetzt. Daniel Altmaier schied dagegen gegen den Australier Aleksandar Vukic mit 3:6, 6:7 (1:7), 6:3, 5:7 aus.

Vor dem Regen hatte Anna-Lena Friedsam einen schlechten Start ins dritte Grand-Slam-Turnier der Saison aus deutscher Sicht. Die 29-jährige Deutsche verlor gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 3:6 und schied damit als erste deutsche Spielerin aus. Friedsam beging gegen die aufstrebende Amerikanerin zu viele einfache Fehler und musste sich nach 1 Stunde und 41 Minuten geschlagen geben.

Anna-Lena Friedsam schied in ihrem Match in der ersten Runde aus.

© Foto: Joaquim Ferreira/dpa

Djokovic begeistert Fans mit ungewöhnlicher Wisch-Aktion – Swiatek mit perfektem Start

Der Rasen-Klassiker bot bereits am ersten Tag interessante Geschichten. Aufgrund einer verzögerten Schließung des Dachs über dem Centre Court aufgrund einsetzenden Regens wurde auch das Auftaktmatch von Titelverteidiger Djokovic in London für mehr als eine Stunde unterbrochen. Der Rasen im berühmten Tennis-Stadion war zu feucht geworden, um das Spiel schnell unter dem geschlossenen Dach fortzusetzen. Djokovic selbst griff zum Handtuch und wischte damit über den Rasen. Die wartenden Zuschauer feierten den serbischen Weltranglisten-Ersten für diese ungewöhnliche Aktion. Zusätzlich versuchten Mitarbeiter des Turniers, die nassen Stellen mit Laubbläsern zu trocknen. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung hatte Djokovic gerade den ersten Satz gegen den Argentinier Pedro Cachin gewonnen.

Ein perfekter Start gelang der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek. Die 22-jährige Polin gewann mühelos mit 6:1, 6:3 gegen Zhu Lin aus China und zog problemlos in die zweite Runde ein. Das Spiel der French-Open-Siegerin auf Court 1 wurde ebenfalls kurz wegen Regens unterbrochen, konnte jedoch schnell unter dem geschlossenen Dach fortgesetzt werden. Eine Plane und dann das Dach schützten den Rasen im zweitgrößten Stadion der Anlage schneller vor dem Regen. Im Gegensatz zu Djokovic musste Swiatek nicht selbst zum Handtuch greifen.