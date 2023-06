Im Juli startet mit Wimbledon in London wieder das älteste Tennisturnier der Welt. Es ist bereits Ausgabe Nummer 136 der Wimbledon Championships und das dritte von vier Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr. Über zwei Wochen lang kämpfen je 128 Spielerinnen und Spieler um zwei der prestigeträchtigsten Trophäen im Tennis: Den Gentlemen's Cup und die Venus Rosewater Dish.

Spielplan, Start & Termine – Alle Infos zu Wimbledon 2023 im Überblick.

Tennis in Wimbledon 2023: Start, Termine & Uhrzeit des Grand-Slam-Turniers

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld in Wimbledon am Montag, den 3. Juli. Das Damen-Finale sowie die Herren- und Mixed-Doppel-Finals finden am Samstag, den 15. Juli, statt. Am Sonntag, den 16. Juli, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale im Damen-Doppel. An den Turniertagen beginnen die Matches um 12 Uhr mittags.

Nachdem 2022 erstmals bei dem Grand-Slam-Turnier in London mit der Tradition gebrochen wurde, am ersten Sonntag des Turniers einen Ruhetag einzulegen ("Middle Sunday"), wird dies auch in diesem Jahr der Fall sein. Somit wird auch am Sonntag, den 7. Juli, normal gespielt.

Ausgetragen werden die Rasen-Matches im All England Club an der Londoner Church Road im Stadtteil Wimbledon.

Grand-Slam-Turnier: Wimbledon

Turnierart: Rasenturnier

Start: Montag, 3. Juli 2023

Ende: Sonntag, 16. Juli 2023

Spielbeginn (Uhrzeit): jeweils ab 12:00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14:00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court

: jeweils ab 12:00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14:00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court Austragungsort: All England Club in Wimbledon (London)

Titelverteidiger Novak Djokovic holte vor kurzem bei den French Open bereits einen Titel und hat damit den alleinigen Grand-Slam-Titelrekord inne. Kann er beim Turnier in Wimbledon seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholen?

© Foto: Alastair Grant/dpa

Wimbledon 2023: Zeitplan und Termine der Herren und Damen

Vom 3. Juli bis 16. Juli werden die Spiele jeweils ausgetragen.

Alle wichtigen Termine bei Wimbledon im Überblick.

1. Runde: 3. bis 4. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

2. Runde: 5. bis 6. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

3. Runde: 7. bis 8. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

Achtelfinale: 9. bis 10. Juli (Damen- und Herren-Einzel)

Viertelfinale: 11. Juli (Damen-Einzel) bis 12. Juli (Herren-Einzel)

Halbfinale: 13. Juli (Damen-Einzel) und 14. Juli (Herren-Einzel)

Mixed-Finale: 15. Juli

Frauen-Finale: 15. Juli

Männerdoppel-Finale: 15. Juli

Frauendoppel-Finale: 16. Juli

Männer-Finale: 16. Juli

Wimbledon Spielplan 2023: Die Matches der 1. Runde mit deutscher Beteiligung

Folgende Matches mit deutscher Beteiligung stehen am Montag, 03.07.2023, auf dem Spielplan:

1. Runde: Spielplan der Männer

Steht noch nicht fest

1. Runde: Spielplan der Frauen

Steht noch nicht fest

Nach Verletzung in Berlin: Jule Niemeier rechnet mit Wimbledon-Start

Trotz ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Tennis-Turnier in Berlin geht Jule Niemeier von einem Start in Wimbledon aus. Die 23 Jahre alte Dortmunderin hatte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung im Handgelenk zugezogen und die Partie nicht beenden können. Dennoch rechnet sie weiter mit einer Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 3. Juli in London beginnt.

„Jule wird in den kommenden Tagen in Regensburg therapiert. Wir werden die Entwicklung beobachten und dementsprechend dann in das Tennistraining einsteigen“, teilte ihr Management mit. „Wir planen aktuell mit dem Heimturnier in Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon.“

Das Hauptfeld der Bad Homburg Open, bei denen Angelique Kerber Turnierdirektorin ist, beginnt am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatte Niemeier in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, wo sie sich Tatjana Maria geschlagen geben musste.