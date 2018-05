Ringen Weltmeister Stäbler trainiert im Kuhstall

Leinfelden-Echterdingen / Jürgen Löhle

Der Hof der Familie Stäbler am Grünen Weg in Musberg ist keine Wohnkulisse romantischer Städter, sondern ein richtiger Betrieb. Und jetzt muss im Stall auch noch Platz für den jüngsten Sohn gemacht werden. Doppel-Weltmeister Frank wird sich künftig auf seine nationalen und internationalen Einsätze mit Trainingsgruppen im elterlichen Stall vorbereiten, weil sein Verein TSV Musberg seine aktiven Ringer nach einem jahrelangen Streit Mitte April mit Rückendeckung der Stadt aus der Trainingshalle ausgesperrt hat.

Deutschlands erfolgreichster Ringer hat zwar gewisse Ausnahmerechte, aber die reichen ihm nicht. „Ich darf bis 16 Uhr in die Halle und nur mit einem Trainingspartner“, erklärt Stäbler, „um diese Zeit arbeiten meine Partner aber noch und ich brauche auch eine Gruppe, um erfolgreich arbeiten zu können“, erklärt der 28-Jährige.

An der Längsseite Traktoren und Heuballen, an der Stirnseite eine eilig installierte Wettkampfmatte für Ringer – das neue Domizil ist ein ehemaliger Kuhstall. Es gibt Städte, die benennen Sporthallen nach Weltmeistern, in Musberg sperren sie ihren Champion und die aktiven Ringer einschließlich der Schülerklasse aus. Der Höhepunkt eines jahrelangen Streits, der als Zwist um Geld begonnen hat und längst zu einem persönlichen Kampf zwischen TSV-Vorstand Joachim Beckmann und den Ringern, speziell Frank Stäbler, geworden ist. Der frischgebackene Vater sprach am Montag erstmals öffentlich von den aus seiner Sicht von „Neid und Missgunst“ geprägten Attacken von Beckmann gegen ihn und seine Familie.

Ein Beispiel: Laut Stäbler kam zwei Tage nach seinem ersten WM-Sieg in Las Vegas eine Mail des TSV. Statt der zu erwarteten Glückwünsche enthielt die eine Abmahnung an Stäblers Coach Andreas Stäbler wegen „vereinsschädigen Verhaltens“. Auch seine Mutter sei als Ringerfunktionärin vom TSV abgemahnt worden.

Stadt kann entscheiden

Aus dem Zwist aller Ringer mit dem Hauptverein ist vor einiger Zeit der KSV Musberg entstanden, wobei die meisten Ringer, auch Frank Stäbler, gleichzeitig Mitglied im TSV blieben. Jetzt wurden sie trotzdem ausgesperrt. Bei dem Zwist scheint eine gütliche Einigung kaum mehr möglich zu sein. Zumindest nicht die, die sich Joachim Beckmann vorstellt. Der hatte angeboten, die Ringer wieder wie früher in die Trainingsräume zu lassen, wenn sich der KSV Ende des Jahres 2018 auflöst und alle unter das Dach des TSV zurückkehren. Dies haben die KSV-Mitglieder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag deutlich abgelehnt, weil es den Streit ja nicht lösen würde. Welche Möglichkeiten der neue Verein und Frank Stäbler bekommen, hängt vor allem von der Stadt Leinfelden-Echterdingen ab, die ja Hausherr über die Trainingshalle ist, das Belegungsrecht aber nach wie vor dem TSV zugesteht.

Von außen betrachtet wäre es das Beste für Stäbler, Musberg sportlich den Rücken zu kehren. „Ich habe Anfragen von 15 Vereinen“, erklärt er. Auch Jens Petzold, der Vorstand der Red Devils Heilbronn, für die Stäbler mit Zweitstartrecht in der Bundesliga ringt, würde „ihn sofort aufnehmen“, wie er sagt. Aber Stäbler will nicht weichen. „Ich liebe meine Umgebung, ich brauche meine Familie und mein Trainingsumfeld um erfolgreich zu sein“, sagt er. Der Preis dafür ist allerdings hoch und wie es nach der WM im Oktober in Budapest weitergeht, ist noch offen. Der Stall hat nämlich keine Heizung.