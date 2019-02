Hallenhockey Weißer ist Garant für Aufstiege

Ludwigsburg / Gregory Rech

Nach einem Jahr Absenz kehrt der Hockey-Club Ludwigsburg in die Hallenhockey-Bundesliga zurück. Im letzten Spiel der Saison gewannen die Weinroten in Limburg mit 9:5, hielten so Verfolger TG Frankenthal auf Distanz und machten mit dem achten Sieg aus zehn Spielen die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga Süd perfekt.

Baumeister der Ludwigsburger Erfolgsgeschichte ist Daniel Weißer, der bereits seit zwölf Jahren im Verein tätig ist. Seit dem Jahr 2013 ist der aus Villingen-Schwenningen stammende Weißer Chefcoach der ersten Mannschaft des HCL und etablierte die Barockstädter sowohl in der Halle als auch auf dem Feld in der Zweiten Bundesliga. In der Halle gelang dem HCL unter Weißer bereits zum dritten Mal der Aufstieg in die Erste Bundesliga Süd. In der Saison 2016/17 schafften die Ludwigsburger sogar sensationell den Klassenerhalt.

Enormer Unterschied

Damit dieses Kunststück im nächsten Jahr wieder gelingt, muss laut Weißer alles passen: „Der Unterschied von der Ersten zur Zweiten Bundesliga ist schon enorm. Zudem werden die Spiele in der ersten Liga an fünf Wochenenden ausgetragen, also wird sowohl Samstag als auch Sonntag gespielt. Dafür braucht man schon einen sehr breiten Kader.“ Da die HCL-Spieler aber reine Amateure sind, kann es zu berufsbedingten Unwägbarkeiten kommen. Mit Laurenz Bonner und Manuel Baitis nahmen sich zwei Leistungsträger eine studienbedingte Auszeit im Winter. Mit Matthias Schurig und Jonas Fischer setzte Weißer auf zwei 18-Jährige. Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief es für die beiden immer besser. „Sie haben sich super reingefuchst“, lobt der Coach. Generell ist das Vertrauen auf die eigene Jugend seit jeher essentiell für den HCL, dessen Mannschaft zum Großteil aus Spielern besteht, die in der eigenen Jugend ausgebildet wurden.

Schlüsselspiele der Hallenrunde waren die Begegnungen mit dem ärgsten Widersacher, der TG Frankenthal. Beide Spiele endeten unentschieden, wobei das 7:7 im Rückspiel dem HCL in die Karten spielte: Bei den drei noch ausstehenden Partien hatte Ludwigsburg den Aufstieg durch die Punkteteilung in der eigenen Hand, da Frankenthal zuvor bereits einmal gepatzt hatte. Alle drei restlichen Spiele gewann Ludwigsburg dann souverän, die Frankenthaler hofften vergeblich auf einen Ausrutscher. Interessant waren die Duelle der beiden Spitzenteams auch, weil sich deren Spielsysteme stark unterscheiden: Während sich das Spiel bei der TG auf Torjäger Timo Schmietenknop, den mit 38 Toren mit Abstand besten Stürmer der Liga, konzentriert, und Aufbauspieler Johannes Gans das Spiel organisiert, verteilte sich das kombinationsorientierte Spiel des HCL auf mehrere Schultern: Arne Huber und Kapitän Severin Schmidt kamen zusammen auf 41 Tore, die beiden Jungspunde Schurig und Fischer zeichneten für 20 Treffer verantwortlich. „Letztlich muss man aber sagen, dass Frankenthal gleich stark war. Sie haben eben einmal mehr gepatzt“, so Weißer.

Auch in der Feldsaison spielt der HCL eine gute Rolle und belegt mit aktuell 16 Punkten aus neun Spielen den vierten Platz in der Zweiten Bundesliga Süd. Weiter geht es für den HCL auf dem Feld am 27. April beim SC Frankfurt 1880, ehe am 4. Mai die Zehlendorfer Wespen am Fuchshof zu Gast sein werden.