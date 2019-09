Die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani trifft nach einem spielfreien Tag am Montag (17.30 Uhr/Sport1+) in Antwerpen auf Außenseiter Österreich und will ihren ersten Sieg einfahren. Ihre ersten beiden Partien in Staffel B gegen Serbien (0:3) und Co-Gastgeber Belgien (2:3) hatten die Deutschen verloren. Da jeweils die besten vier Teams der vier Sechsergruppen in die erste K.o.-Runde einziehen, hat die deutsche Nationalmannschaft das Weiterkommen noch selbst in der Hand. Die weiteren Gegner des Vize-Europameisters von 2017 sind die Slowakei und Spanien.