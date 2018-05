Diamond-League-Meeting US-Sprinter Baker gewinnt 100-Meter-Sprint in 9,78 Sekunden

US-Sprinter Baker gewinnt 100-Meter-Sprint in 9,78 Sekunden

Eugene / DPA

Der US-Sprinter Ronnie Baker hat beim Diamond-League-Meeting in den USA eine neue persönliche Saisonbestleistung aufgestellt.

Der 24-Jährige gewann den 100-Meter-Sprint in Eugene im US-Bundesstaat Oregon in einer Zeit von 9,78 Sekunden. Dank Rückenwind (+2,4) verbesserte er seine eigene Saisonbestmarke um fast zwei Zehntel. Seine bisherige Saisonbestmarke stand bei 9,97 Sekunden. Deutsche Sprinter waren nicht am Start.

Der 21-jährige Max Heß konnte im Dreisprung ebenfalls eine neue persönliche Saisonbestleistung erzielen. Der Chemnitzer erreichte eine Weite von 16,95 Meter und belegte damit den sechsten Platz. Den Sieg sicherte sich Olympiasieger Christian Taylor aus den USA (17,73 Meter).

Kugelstoßer David Storl (20,49 Meter) musste sich mit dem siebten Platz zufriedengeben. Kugelstoß-Olympiasieger Ryan Crouser (USA) gewann in Eugene mit einer neuen persönlichen Saisonbestleistung sowie einem Wettbewerbs-Rekord von 22,53 Metern. Im Hochsprung belegte Mateusz Przybylko mit einer übersprungenen Höhe von 2,26 Meter den siebten Platz.

