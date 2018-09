Tischtennis Untergröningen bleibt in Stuttgart nur die Außenseiterrolle

Untergröningen / Josef Fiedler Klaus Rieder

Im einzigen Spiel der ersten Runde in der Damen-Landesklasse schaffte Vellberg ein Remis beim Aufsteiger Neckarsulm III. Zum Start muss Gaildorf zum Vizemeister Gochsen – eine erste Standortbestimmung für den Landesliga-Absteiger.

In der Herren-Bezirksliga gab es einen unglücklichen Auftakt für Oberrot: 7:9 bei Gnadental III. Noch stärker einzuschätzen ist der nächste Gegner der Rottäler, Neuenstein II. Es droht ein Fehlstart wie in der vergangenen Saison. Beim TSV Neuenstein insgesamt sollte es nach ein paar Jahren der Durststrecke wieder aufwärts gehen. In der Bezirksklasse A2 fiel Gaildorf der 9:4-Sieg in Gnadental leichter als erwartet. Auch gegen Kottspiel sind zwei Punkte zu erwarten. In der Kreisliga A4 untermauerte der TSV Sulzdorf II mit dem 9:3 gegen den Aufsteiger Großaltdorf seine Anwartschaft auf den Titel. Gaildorf II beginnt die Saison mit dem Duell gegen Mitaufsteiger Großaltdorf, wie in der Vorsaison ist eine enge Partie zu erwarten.

Im Duell der beiden Meister der Kreisligen C gewann Westheim II hoch mit 9:2 beim TSV Michelbach/Bilz III. Sulzbach-­Laufen II hatte sich gegen Geißelhardt II bestimmt mehr erhofft als ein 8:8. Und schon in der zweiten Runde der Kreisliga B4 kommt es zum Lokalderby in Eutendorf, wo der Gastgeber leicht favorisiert werden muss.

Die Verbandsliga-Damen des TSV Untergröningen starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Ein Punkt des neu formierten und nochmals verjüngten Teams beim DJK Sportbund Stuttgart II wäre schon ein Erfolg (siehe nebenstehendes Interview).