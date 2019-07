Die junge Mannschaft des VfL Munderkingen platziert sich bei ihrem Debüt in der Kreisliga B 4 gleich auf Rang fünf.

Die Nachwuchs-Kunstturnerinnen des VfL Munderkingen haben ihren ersten Einsatz in der Kreisliga B 4 in Friedrichshafen-Ailingen bravourös gemeistert. Die sechs sehr jungen Neulinge Marleen Beck, Anna Hardecker, Alena Kneer, Linda Nadler, Judith Schelkle und Anna Traub – alle zwischen elf und 14 Jahre alt – gaben ihr Debüt. Trotz der Nervosität meisterten die Mädchen ihre Aufgaben sehr gut. Ein respektabler fünfter Platz von acht Teams sprang am Ende heraus.

Judith Schelkle startete am Sprung in den Wettkampf und sorgte für einen guten Auftakt. Sie erhielt 10,80 Punkte für ihren Handstandüberschlag. Anna Hardecker und Alena Kneer erturnten beide sogar über zwölf Punkte am Sprung.

Weiter ging es in olympischer Reihenfolge mit dem Stufenbarren. Hier legte Marleen Beck mit 10,20 Punkten gut los. Anna Hardecker (9,20) und Alena Kneer (10,60) empfahlen sich mit ihren Ergebnissen für die erste Mannschaft. Am Balken blieb als einzige Anna Traub als Schlussturnerin ohne Absteiger. Für diese gekonnte Übung wurde sie mit 11,10 Zählern belohnt. Am Boden war bei der Choreografie mit Musik viel Konzentration gefragt. Sehr gut gelang dies Linda Nadler (9,15), Anna Hardecker (11,15) und Alena Kneer (11,60). Am Boden war übrigens auch die Heimkampfrichterin Jeanette Synovzik im Einsatz.

Zweiter Wettkampf im Herbst

Die Munderkingerinnen lieferten angesichts der starken Konkurrenz mit 131,25 Punkten ein beachtliches Resultat ab. Die TG Bad Waldsee I (130,30) und den TV Fridingen I (125,05) ließen sie noch hinter sich. „Als Liga-Neuling ist dies ein durchaus respektables Ergebnis“, lobten die Betreuer Jasmin Stiasny und Lothar Täubert. Sieger wurde der SSV Ulm 4 (146,55), vor der TSG Ailingen I (144,55) und dem TV Bingen I (143,55). Als Ausklang verbrachte der VfL noch ein paar relaxte Stunden am Bodensee. Der zweite und letzte Staffeltag der Kreisliga B 4 findet am 29. September in Fridingen statt. Die „Erste“ kämpft am 16. November in der Sporthalle in Munderkingen um den Verbleib in der Bezirksliga. Neben der Bezirksliga-Relegation gibt es zwei weitere hochkarätige Wettbewerbe in der Kreisliga A und in der Nachwuchsliga das Finale.

