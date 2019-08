Themen in diesem Artikel Olympia Olympische Spiele

Für die deutschen Kunstturnerinnen und Kunstturner geht es bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart neben den Medaillen vor allem um die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio.

Drei Länder haben sich bereits bei der WM im vergangenen Jahr ihre Teilnahme in Japan gesichert, die restlichen neun Tickets für die Sommerspiele werden in den Qualifikationswettkämpfen vergeben.

Die besten 12 Männer und 20 Frauen haben die Chance auf Olympia

Nationen, die bei der Olympia-Quali im Rahmen der Turn-WM in Stuttgart leer ausgehen, können noch darauf setzen, mit Einzelstartern in Tokio präsent zu sein. Die erste Chance darauf bietet sich ebenfalls bei der WM 2019, wo sich die besten 12 Männer und 20 Frauen im Mehrkampf des Qualifikationswettkampfs für die Olympischen Spiele empfehlen. Darüber hinaus dürfen die drei besten Turnerinnen und Turner jedes Gerätefinals in Stuttgart mit nach Tokio, wenn ihr Land nicht dabei ist.

Zeitplan: Qualifikation Frauen am 4. Oktober

Session I

Subdivision 1, ab 9 Uhr

Mixed 24: Beginn am Sprung

Ukraine: Beginn am Stufenbarren

Australien: Beginn am Balken

Mixed 13: Beginn am Boden

Subdivision 2, ab 11 Uhr

Mixed 15: Beginn am Sprung

Mixed 23: Beginn am Stufenbarren

Tschechien: Beginn am Balken

Belgien: Beginn am Boden

Subdivision 3, ab 13.30 Uhr

Ägypten: Beginn am Sprung

Deutschland: Beginn am Stufenbarren

Mixed 20: Beginn am Balken

Mixed 2: Beginn am Boden



Session II

Subdivision 4, ab 15.30 Uhr

Mixed 17: Beginn am Sprung

Mixed 8: Beginn am Stufenbarren

Nordkorea: Beginn am Balken

Südkorea: Beginn am Boden

Subdivision 5, ab 18 Uhr

Mixed 5: Beginn am Sprung

Rumänien: Beginn am Stufenbarren

Mixed 21: Beginn am Balken

Frankreich: Beginn am Boden

Subdivision 6, ab 20 Uhr

China: Beginn am Sprung

Kanada Beginn am Stufenbarren

Mixed 4: Beginn am Balken

Mixed 10: Beginn am Boden

Die Hans-Martin-Schleyer-Halle öffnet eine Stunde vor Wettkampfbeginn.

Den ganzen Zeitplan findest du auch online auf der Homepage der WM.

Zeitplan: Qualifikation Männer am 6. Oktober

Session I

Subdivision 1, ab 10 Uhr

Italien: Beginn am Boden

Taiwan: Beginn am Pauschenpferd

Kasachstan: Beginn an den Ringen

Mixed 21: Beginn am Sprung

Mixed 19: Beginn am Barren

Mixed 2: Beginn am Reck

Subdivision 2, ab 13 Uhr

Norwegen: Beginn am Boden

Mixed 9: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 7: Beginn an den Ringen

Ungarn: Beginn am Sprung

Mixed 12: Beginn am Barren

Frankreich: Beginn am Reck

Session II

Subdivision 3, ab 16.30 Uhr

Russland: Beginn am Boden

Weißrussland: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 6: Beginn an den Ringen

Türkei: Beginn am Sprung

Mixed 4: Beginn am Barren

Mixed 20: Beginn am Reck

Subdivision 4, ab 19.30 Uhr

Mixed 1: Beginn am Boden

Mixed 13: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 10: Beginn an den Ringen

Spanien: Beginn am Sprung

Deutschland: Beginn am Barren

Brasilien: Beginn am Reck

Zeitplan: Qualifikation Männer am 7. Oktober

Session I

Subdivision 5, ab 10 Uhr

USA: Beginn am Boden

Japan: Beginn am Pauschenpferd

Kanada: Beginn an den Ringen

Mixed 14: Beginn am Sprung

Mixed 8: Beginn am Barren

Mixed 23: Beginn am Reck

Subdivision 6, ab 13 Uhr

China: Beginn am Boden

Belgien: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 5: Beginn an den Ringen

Finnland: Beginn am Sprung

Mixed 17: Beginn am Barren

Australien: Beginn am Reck

Session II

Subdivision 7, ab 16.30 Uhr

Ukraine: Beginn am Boden

Südkorea: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 22: Beginn an den Ringen

Großbritannien: Beginn am Sprung

Mixed 18: Beginn am Barren

Mixed 11: Beginn am Reck

Subdivision 8, ab 19.30 Uhr

Niederlande: Beginn am Boden

Mixed 16: Beginn am Pauschenpferd

Mixed 3: Beginn an den Ringen

Rumänien: Beginn am Sprung

Mixed 15: Beginn am Barren

Schweiz: Beginn am Reck



Tickets

Karten zu den Events gibt es hier.

Anfahrt zur Hanns-Martin-Schleyer-Halle - schlechte Karten für Dieselfahrer

Im Stadtgebiet Stuttgart sind die Schleyer-Halle und die Porsche-Arena in das Verkehrsleitsystem integriert. Alle Besucher, die von dem Diesel-Verkehrsverbot betroffen sind und demnach nicht auf die Park-and-Ride-Angebote innerhalb der Umweltzone zurückgreifen können, müssen Angebote außerhalb in Anspruch nehmen.

Anreise mit dem ÖPNV

Parkplätze

Parkplatz P9, P10 - Einfahrt Talstraße, Einfahrt Benzstraße durch neuen Tunnel.

Parkgebühren (pro Tag):

Auto: 6 Euro

LKW und Busse: 12 Euro