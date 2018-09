Tischtennis TTC-Herren wollen Vorjahreserfolg wiederholen

Bietigheim-Bissingen / mg

Mit zwei Auswärtsspielen geht es für die ersten Damen- und Herrenteams des TTC Bietigheim-Bissingen am kommenden Wochenende weiter. Dabei treffen die Drittliga-Damen auf den Aufsteiger vom TSV Betzingen, während die Regionalliga-Herren nach Plüderhausen zum ehemaligen Europapokalsieger fahren. „Wir wollen in beiden Partien unsere Chance suchen und was Zählbares mitnehmen“ sagt TTC-Coach Andreas Kienle. „Unsere Damen sind fast schon zum Punkten verpflichtet, wollen sie nicht frühzeitig den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verlieren“, betont er.

Damit dies gelingt, wird Hong Chen ihr Saisondebüt geben und für den TTC in Betzingen an Position zwei aufschlagen. Mit ihr wird Karolina Mynarova im Spitzenpaarkreuz an die Tische gehen und versuchen Alexandra Schankula und Livia Drotarova in die Schranken zu weisen. „Hongi hat sich ganz kurzfristig für das ein oder andere Spiel nach dem Ausfall der Kaufmann-Schwestern zur Verfügung gestellt. Das ist für die Moral der Mannschaft sehr wichtig“, freut sich Yasmin Dietrich über den Einsatz ihrer langjährigen Mannschaftskollegin, die eigentlich ihre Karriere nach der vergangenen Saison mit dem Klassenerhalt beendet hatte. Gemeinsam mit Natalia Mozler wird Dietrich das hintere Paarkreuz bilden, die den Sieg gegen Natalia Kaluzna und Lisa Klett festmachen sollen. „Wir haben uns in Chemnitz gut verkauft, aber leider nichts mitgenommen. Das wollen wir in Betzingen ändern“, so nochmals Dietrich.

Im Gegensatz zu den Damen sind die TTC-Herren mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Nun wartet jedoch in Plüderhausen eine extrem knifflige Aufgabe, da die Gastgeber eine sehr spielstarke Mannschaft stellen. Angeführt werden die Remstäler von dem Ungarn Laszlo Magyar und dem Ex-TTC’ler Josip Huzjak. Ihnen folgen der Brasilianer Guilherme Teodoro, der Norweger Adrian Wetzel sowie Marcel Schaal und Fabian Rieger. „Sie sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals stärker, da Adrian Wetzel an Position vier neu hinzugekommen ist und dadurch Marcel Schaal im hinteren Paarkreuz aufschlagen wird. Trotzdem glauben wir an uns und wollen wie im letzten Jahr einen Auswärtssieg“ zeigt sich TTC-Spitzenspieler Mats Sandell voller Selbstvertrauen nach dem Auftaktsieg. Die Wiederholung des Vorjahreserfolgs ist möglich.