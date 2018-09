Kegeln Traumstart und Albtraum

Weidenstetten/Lonsee / sh

Die Keglerinnen des SV Weidenstetten haben in der 2. Bundesliga einen Traumstart erwischt. Nach zwei Spieltagen und dem 5:3-Erfolg gegen den letztjährigen Vizemeister BC Schretzheim sind die SV-Damen noch ohne Verlustpunkt. Das Kontrastprogramm zeigten die Nachbarinnen vom EKC Lonsee. Sie mussten sich auf den eigenen Bahnen Aufsteiger SKV Brackenheim mit 3:5 geschlagen geben und warten noch auf den ersten Punkt in dieser Saison.

Trotz des Erfolges war auch der SV Weidenstetten zäh in die Begegnung gestartet. Bianca und Stephanie Habison fanden nicht richtig ins Spiel, so dass die Gastgeberinnen schnell mit 0:2 Punkten und 55 Kegel zurück lagen. Das Mittelpaar Ursula Nothelfer und Annelen Ferigutti begann wie die Feuerweg und hatte den Rückstand bereits nach 30 Wurf egalisiert. Beide ließen auch in der Folge nicht locker. Nothelfer setzte sich mit 3:1 Satzpunkten und 538:512 Kegel gegen ihre Kontrahentin durch. Ferigutti machte es noch deutlicher und gewann ihr Duell mit 4:0 Satzpunkten und 555:483.

Beachtlich gesteigert

Spannend verlief dann der letzte Durchgang. Tamara Hehl steigerte sich nach schwächerem Beginn und verlorenem ersten Satz beachtlich und setzt sich mir sehr guten 565 Kegel und 3:1 Satzpunkten gegen Marion Frey (527) durch. Ihre Partnerin Pia Wehling lieferte sich mit Simone Perzl einen harten Kampf, den sie nach 2:2 Satzpunkten mit 540:553 verlor. Nach 3:3 Punkten gab die Kegelwertung den Ausschlag, die 3211:3143 an den SV Weidenstetten ging.

Der EKC Lonsee wollte nach der Auftaktniederlage in der letzten Woche gegen Aufsteiger SKV Brackhenheim die ersten Punkte einfahren. Nach gutem Start verloren die Gastgeberinnen jedoch den Faden und mussten sich mit 3:5 geschlagen geben. Damit steht der EKC bereits zu Beginn der Saison unter Druck.

Nach dem ersten Durchgang führten Bettina Rath, die für sie eingewechselte Lydia Reh und Beatrice Oesterle mit 2:0 Punkten, aber nur 12 Kegel. Tanja Fälchle (524) und Conny Hiller (530) mussten sich im Mitteldurchgang ihren Gegenspielerinnen geschlagen geben. Im Finale zeigte Andrea Benz mit 569 Kegel und einem 2,5:1,5-Sieg gegen Andrea Schmitt ein gutes Spiel. In der anderen Paarung war Amelie Merz (527) gegen eine glänzend aufspielden Christina Brauns (565) chancenlos und verlor mit 1:3 Satzpunkten. Wie in Weidenstetten stand es nach den direkten Duellen 3:3. Die Kegelwertung (3261:3206) brachte dem SKV Brackenheim die beiden entscheidenden Zähler zum 5:3-Erfolg.

Auftakt nach Maß für Neu-Ulm

Für die Damen des KV Neu-Ulm begann die Verbandsliga-Saison mit einem 5:3-Auswärtserfolg gegen Zweitliga-Absteiger KC Schwabsberg. Dabei ragte Christa Grüger mit 562 Kegel heraus. Der ESC Ulm hatte am zweiten Spieltag frei.