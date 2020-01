Zu Weihnachten gab es bei Timo Boll eine fette Ente. Die hat dem deutschen Tischtennis-Star den Appetit auf neue Titel nicht verdorben. Beim Final Four in Neu-Ulm greift er mit Borussia Düsseldorf an. Aber auch die TTF Ochsenhausen und der 1. FC Saarbrücken haben Pokalambitionen.