Ein Wasserschaden an der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen hat der Stadt Ehingen für zwei Jahre einen Bundesligisten beschert. Doch damit ist nun Schluss. Nachdem der Schaden behoben ist, kehrt der Tischtennis-Bundesligist TTF Ochsenhausen in seine Heimat zurück und wird dort bereits am 4. O...