Was unterscheidet einen Fußball- von einem Tischtennisprofi? Klar, ersterer verdient deutlich mehr. Der Profi an der Platte ist als Einzelsportler wie als Teamplayer gefragt. Wenn am Sonntag (15 Uhr) der TTC Neu-Ulm den Post SV Mühlheim erwartet, werden die Verantwortlichen der beiden Tischtennis-Bundesligisten selbstverständlich ihren Spielern kräftig den Daumen drücken: Die Gastgeber fiebern mit Gustavo Tsuboi, Tiago Apolonia und Abdel-Kader Salifou, die Thüringer...