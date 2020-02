Trainer Chen Zhibin (hinten links) darf sich freuen. Nicht nur, dass ihm sein Punktegarant Tiago Apolonia (in Rot) in der neuen Saison erhalten bleibt. Vorstand Florian Ebner kündigte zudem einen europäischen Topspieler mit Olympia-Ticket als Neuzugang an. © Foto: Lars Schwerdtfeger