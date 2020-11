Der TTC Neu-Ulm entwickelt sich in der Tischtennis-Bundesliga zum Serientäter. Den fünf Siegen in Folge zum Auftakt der diesjährigen Punkterunde folgte am Sonntag beim SV Werder Bremen die dritte Niederlage aus den letzten drei Begegnungen in der ersten Liga. Das Team von Trainer Dmitrij Mazuno...