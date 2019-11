Tischtennis-Profis kommen viel herum. So wie der Brasilianer Gustavo Tsuboi. Er holte sich gerade in Lima das Ticket für Olympia 2020 in Tokio. Im Bundesliga-Schwaben-Derby gegen die TTF Ochsenhausen ist der 35-Jährige beim TTC Neu-Ulm aber vermutlich nur Ersatzmann.