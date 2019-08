Alles ist neu, alles ist aufregend. Wie sich Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm auf das erste Heimspiel seiner Vereinsgeschichte vorbereitet. Hätte Mitte März jemand behauptet, ein Neu-Ulmer Verein würde mitten in den Sommerferien 2019 in der Ratiopharm Arena in der Tischtennis-Bundesliga zu seinem ersten Heimspiel antreten, wäre er zweifelsohne für verrückt erklärt worden. Ähnlich irre wie jemand, der von seinem Urlaub auf dem Ju...