Die Tennis-Verbandsrunde ist zu Ende und die Teams blicken mehr oder weniger zufrieden auf ihre Saison. Die unerwarteten Aufstiegsfreuden sind dabei die schönsten. Hier ein Überblick:

„Koiner hat’s denkt, aber jetzt ischs halt so“, kommentierte Mannschaftsführerin Christine Geiselhart schwäbisch zurückhaltend beim Sekt den Aufstieg der Damen 1 des SV Granheim in die Bezirksoberliga. Am entscheidenden letzten Spieltag gab es vor den Augen der Trainerin Katja Stemmer und dem Vorsitzenden Markus Platt einen 8:1-Sieg gegen die SG Altheim. Das musste gefeiert werden: Zusammen mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft gab es im Anschluss einen Autokorso durch Granheim. Besonders für Katja Stemmer, die bei einem Verbandsliga-Einsatz mit dem TC Ehingen einen Achillessehnenriss erlitten hat, ist das ein versöhnlicher Abschluss. „Der Aufstieg ist vor allem eine Teamleistung beider Mannschaften“, sagen die SVG-Spielerinnen. Die Damen 2 wurden Dritte in der Bezirksstaffel 2. Die Herrenmannschaft in der Kreisstaffel 1 beendete die Saison mit einem guten vierten Platz. Nach einer gelungenen Saison freuen sich alle auf die

Mixed-Runde von Mitte August bis Mitte September.

Auch der SV Unterstadion blickt auf eine erfolgreiche Saison. Allen voran die Junioren und Herren 1, die jeweils die Meisterschaft und den Aufstieg realisierten. Die Junioren mit Stefan Kehrle, Marius Müller, Marcel Fiderer, Samuel Preg, Jonas Fiderer, Fabian Fetscher, Christian Buck und Moritz Ege belegten mit einer 5:0-Siegbilanz Platz eins in der Bezirksstaffel. Die Herren 1 freute sich mit einer 7:0-Siegbilanz in der Kreisstaffel 2 über den Sieg. In dieser Liga belegten der BSV Ennahofen und der TSV Allmendingen 2 den vierten und fünften Platz und sicherten damit die Klasse. Für die Herren 1 des SVU spielten: Axel Boger, Thomas Unsöld, Andreas Gerner, Stefan Rueß, Stephan Gerner, Heiko Gerner, Armin Gerner und Michael Mukrowski. Die Damenmannschaft verpasste mit Platz drei den Aufstieg nur knapp.

Die Damen der TG 83 Ehingen beenden die Verbandsrunde mit einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Beim letzten Spiel gegen den TC Dobel zeigten sie erneut ihre Stärke und nahmen einen klaren 5:1-Erfolg mit nach Hause. An eins gewann Lea Jauer ihr Match deutlich mit 6:1, 6:2. Auch Heike Zimmermann und Susanne Schöpfer kannten kein Pardon und verpassten ihren Gegnerinnen jeweils die sogenannte „Brille“ mit 6:0, 6:0. Tanja Belthle gewann ihr Einzel mit 6:3, 6:4. Das Einser-Doppel Jauer/Zimmermann brachte den weiteren Punkt. Das Zweier-Doppel ging knapp mit 3:6, 5:7 verloren.

Wertung bei den Damen

Die neu formierten Damen 2 sicherten sich einen guten vierten Platz in der Kreisstaffel-Tabelle. Beim letzten Heimspiel gegen den FC Hüttisheim 1 wurden die ersten drei Einzel mit Sieg zu Null gewertet, nachdem die Gäste die Mannschaftsaufstellung fehlerhaft in den Spielbericht eingetragen hatten. Das Doppel Nicole Lindinger/Daniela Lenz gewann deutlich mit 6:2, 6:2. Der Spieltag endete mit einem Heimsieg 4:2. Es spielte noch Tamara Scharl.

Mit einer 3:6-Heimniederlage gegen den SV Burgrieden beendeten die Herren der TG 83 ihre Bezirksliga-Saison – die letzte im Aktivenbereich. Schon seit Längerem ist geplant, künftig in der Altersklasse 30 aufzuschlagen. Bei den Einzeln hat Niko Thielemann mit 6:2, 7:6 gewonnen. Tobias Götz sicherte den weiteren Punkt souverän mit 6:0, 6:0. Das Doppel Niko Thielemann/Ewald Fröhlich triumphierte 6:1, 6:0. Es spielten noch Andreas Reinhold, Ralf Hinterreiter und Daniel Staiger. Beim abschließenden Zusammensein kam Wehmut auf, dass die Zeiten im Aktivenbereich nun beendet sind.

Die TG-83-Herren 2 mit Tim Dittrich, Mario Beschorner, Daniel Joos und Ralf Lindinger haben das letzte Spiel gegen den SV Ringingen mit 1:5 verloren. Der an Position vier spielende Thomas Schulze holte den Ehrenpunkt. In der Kreisstaffel-Tabelle stehen die TGler auf Platz sechs vor Orsenhausen und der TA VfL Munderkingen 2.

Damit zum nächsten Verein. Der VfL Munderkingen beschloss die Runde ohne Erfolgserlebnisse. Die Herren 1 verloren – wenn auch redlich knapp – den Abstiegskampf in Herrlingen, die Zweite muss nun nach dem 0:6 gegen den TC Öpfingen ebenfalls eine Klasse tiefer antreten.

Nervenkitzel pur erlebten die VfL-Herren gegen die SPG Blautal. Nach Einzelsiegen von Robert Krutz, Sebastian Schmidt und Adriano Penna war der Ausgang der Party vor den Doppeln noch komplett offen. Jedoch gelang bei den Doppeln nur Robert Krutz/Adriano Penna ein Sieg. Die 4:5-Niederlage bedeutete den Abstieg in die Bezirksklasse 2.

Die Herren 50 des VfL schlossen die Runde mit einem 2:7 beim Meister VfB Ulm ab (siehe Foto). Walter Bierer und Josef Kloker haben ihre Einzel gewonnen. Mit zwei Siegen müssen sich die Herren 50 mit dem vorletzten Tabellenplatz zufrieden geben. Es spielten: Walter Bierer, Stefan Frankenhauser, Josef Kloker, Benedikt Meßmer, Gregor Nuber, Arnold Ottenbreit und Mario Penna.