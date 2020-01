Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber trifft im ersten Match in der Margaret-Court-Arena (01.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf die Italienerin Camila Giorgi. Zverev tritt in der Nightsession (09.00 Uhr MEZ) an. Der Weltranglisten-Siebte bekommt es mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun. Zverev und Kerber sind die beiden letzten im Turnier verbliebenen deutschen Tennisprofis. Julia Görges hatte am Freitag den Einzug ins Achtelfinale verpasst.