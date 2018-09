Tennis Starker Sommer für den TK Ulm

Ulm / swp

Mit acht Meisterschaften und sieben Aufsteigern hat der Tennis-Klub (TK) Ulm) im Jahr 2018 die erfolgreichste Sommersaison seiner jüngeren Geschichte erlebt

Die Herren-Mannschaft schaffte den zweiten Durchmarsch in Folge, sie steigt ungeschlagen in die Bezirksklasse 1 auf. Ebenfalls ungeschlagen blieb die 2. Herrenmannschaft (Kreisklasse 2).

Von den 13 Jugend-Mannschaften wurden vier Teams ungeschlagen Meister, die Mädchen und Juniorinnen steigen in die nächsthöhere Liga auf. Herausragend agierten die Junioren, die nach sechs Siegen auch noch ein Entscheidungsspiel in Friedrichshafen überstehen mussten und künftig wieder in der Verbandsliga antreten werden. Von den fünf Kleinfeld- und Kidscup-Teams war die Kleinfeld-U-10-Mannschaft die erfolgreichste und blieb ohne Niederlage.

13 Jugendmannschaften mit über 70 Jugendlichen und Kindern waren in dieser Saison im Einsatz – das Ergebnis der tollen Arbeit im Nachwuchsbereich unter der Leitung von Pavel Has in den vergangenen Jahren.

Weitere Aufsteiger kommen aus der Spielgemeinschaft mit dem SSV Ulm 1846 im Seniorenbereich dazu: Hier schafften die Herren 65 und die Herren 50 die Aufstiege in die Württembergliga beziehungsweise die Verbandsliga.