Sportler des Jahres Sportler verneigen sich vor Kristina Vogel

Baden-Baden / Ute Gallbronner

Wenn die sportlichen Leistungen des zu Ende gehenden Jahres im mondänen Kurhaus von Baden-Baden noch einmal gefeiert werden, dann ist das immer ein Abend der Emotionen. Und doch war es dieses Mal besonders. Denn die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnradfahrerin Kristina Vogel zog mit ihrer Persönlichkeit alle in ihren Bann.

Angelique Kerber, vor Vogel zur Sportlerin des Jahres gewählt, fasste in Worte, was viele im Saal dachten: „Ich denke, heute gehört dir die Bühne, Kristina. Bleib wie du bist. Bleib so positiv. Du bist eine Inspiration für uns alle.“ Es war nur einer der Momente, in denen Tränen flossen. Auch der Tennis-Queen zitterte die Stimme und es war der Wimbledonsiegerin sichtlich ein Bedürfnis, ihren Respekt dafür auszudrücken, wie Kristina Vogel mit ihrem Schicksal umgeht.

Die 28-Jährige selbst musste sich auch über die Augen wischen, als sie die Bilder ihrer Erfolge in diesem Jahr auf der großen Leinwand sah. Sie verklärt nichts an ihrer Situation, aber sie nimmt sie an: „Ich bin immer noch ich, nur anders“, sagt sie, garniert mit einem Scherz: „Wenigstens werde ich jetzt von Männern auf Händen getragen.“ Die Männer hießen in diesem Fall Erik Frenzel, Maximilian Levy und Frank Stäbler, die sie auf und von der Bühne trugen. „Es ist schön, dass um mich die Sportfamilie enger zusammen gerückt ist“, sagt Kristina Vogel.

Selbst Jogi Löw dabei

Rückschläge musste auch Patrick Lange 2018 hinnehmen, wenn auch nur sportliche. Doch am Ende eines schlechten Jahres stand die Krönung auf Hawaii nach einer Fabelzeit. Die goldene Trophäe ging an ihn vor Frenzel und einem weiteren Mann, der weiß, wie es ist mit Tiefschlägen umzugehen: Arthur Abele. Der 32-Jährige vom SSV Ulm 1846 wurde in Berlin Zehnkampf-Europameister, nachdem er in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden war.

„Es ist eine unglaubliche Ehre für mich hier ausgezeichnet zu werden“, sagte Abele, der aber nicht hundertprozentig fit war und mit der Hitze im Saal sichtlich seine Mühe hatte. Mit seiner Susann, die eines der spektakulärsten Kleider mit dem vielleicht längsten Beinschlitz des Abends trug, gehörte Abele dennoch zu den beliebtesten Foto-Motiven unter den Kronleuchtern.

Ganz vorn dabei bei der Feier, die bis in die Morgenstunden dauerte, waren die Eishockey-Spieler um Christian Ehrhoff und Marcel Goc. Die mit Silber dekorierten Helden von Pyeongchang lagen bei den Mannschaften vorn. Fußballer zieht es zur Gala traditionell selten. Ausgerechnet im Jahr der großen Depression gab sich der Bundestrainer die Ehre. Warum Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein aber ihn als einzigen Gast interviewte, fragten sich nicht wenige Gäste.

Doch am Fußball kommt man im Fernsehen halt nicht vorbei. Das nahm man denn auch im Saal hin und das Murren ließ nach Löws wenig tiefschürfenden, wenn auch bemüht freundlichen Kommentaren zu anderen Sportarten schnell wieder nach. Man war schließlich zum Feiern gekommen und tat dies ausgiebig. Inklusive des Stars des Abends: Kristina Vogel blieb lange, hatte Spaß und war stets umringt von Freunden und Kollegen.

Ob und wie es sportlich weitergeht, das weiß sie noch nicht. „Ich war vorher verrückt und bin es jetzt auch“, sagte Kristina Vogel und wandte sich an ihre Eltern und ihren Lebensgefährten: „Also Mama, Papa und Michael. Es tut mir leid. Es wird sich nicht viel ändern.“