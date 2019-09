Heute Abend geht es für die deutschen Volleyballerinnen nach sechs Siegen in Folge um den Einzug ins Halbfinale. In Lodz treten sie ungeschlagen zum K.O-Duell gegen Gastgeber Polen an. Die Polen setzen in der heimischen Atlas-Arena auf die Unterstützung ihrer Anhänger. Die EM wird erstmals in vier Ländern ausgetragen: neben Polen noch in der Slowakei, der Türkei und in Ungarn. Das Spiel wird an 20.30 Uhr auf Sport1 übertragen.