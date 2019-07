Der fünfte Tag der Schwimm-WM in Südkorea steht aus deutscher Sicht ganz im Zeichen von Langstreckenspezialist Florian Wellbrock. Der 21 Jahre alte Magdeburger will im Freiwasser-Rennen über zehn Kilometer (01.00 Uhr/MESZ) in Yeosu eine Medaille holen und zählt sogar zu den Goldfavoriten. Für das Olympia-Ticket muss ein Platz in den Top-10 her. Bei den Wasserspringern in Gwangju vertreten Maria Kurjo und Christina Wassen am Dienstag den Deutschen Schwimm-Verband im Wettbewerb vom Turm. Kurjo ist nochmal gefordert: Im Mixed-Team-Wettkampf springt sie zusammen mit Lars Rüdiger.