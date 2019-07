Die Leichtathletik Affinen schauen schon gespannt in Richtung der Deutschen Meisterschaften der U 20 und U 18 in Ulm am Wochenende. Die Münsterstadt hat die Zuschauer schon mit Olympiasieger Robert Harting begeistert, noch gar nicht lang ist’s her, bei den „Deutschen“ 2016.

Große Sportler tummelten sich aber auch vor 25 Jahren im Ehinger Raum, nämlich in Schelklingen. Und zwar jährte sich das Stabhochsprung-Meeting 1994 zum fünften Mal. Mit kuriosen Vorzeichen, wie in der Ausgabe vom 25. Juli 1994 berichtet wird. Denn kurzfristig hatte man die Veranstaltung im Längental als Qualifikationsmöglichkeit für die Europameisterschaften im August in Helsinki eingeschoben. Und damit wurde das Starterfeld schlagartig prominenter, wenngleich es auch noch mehr hätten sein können. Zwar hatte der Bundestrainer alle acht B-Kaderathleten nach Schelklingen eingeladen. Aus verschiedenen Gründen waren aber nur fünf dieser Einladung gefolgt.

Dem Cottbusser Michael Kühnke war die Anreise in den Süden zu weit. Der Deutsche Meister Tim Lobinger aus Leverkusen hatte sich bei einem Stabbruch am Handgelenk verletzt, dabei schaute er eigentlich in der Vergangenheit immer gern vorbei. Das war das bittere Aus für ihn. Und Mark Lügenbühl aus Landau konnte so spontan nicht weg – er war ganz überraschend Vater geworden.

Damit wären es also Fünfe gewesen, doch dem Bundestrainer war das nicht genug. Der Zweibrückener hatte einen hoffnungsvollen Stabhochspringer bei sich am Trainingsstützpunkt: Andrej Tivontschik, dem Namen nach ein Weißrusse, aber seit nunmehr 18 Monaten in Deutschland. Nun hatte dieser erst vor wenigen Tagen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Seine Kaderkollegen nahmen diesen Fakt etwas pikiert auf.

Beim Wettkampf bei Kaiserwetter spielte all das aber keine Rolle mehr. Gefordert war die Norm von 5,55 Meter – und alle Augen waren auf den Lokalmatador Martin Amann gerichtet. Der für die LG Stuttgart springende Schelklinger startete gut ins Rennen, nach einer fünfwöchigen Wettkampfpause wegen einer Muskelverletzung keine Selbstverständlichkeit. Die 5,10 m und 5,30 m nahm er im ersten, die 5,40 m im zweiten. Hier tauchten schon die ersten Schwierigkeiten auf, doch das Publikum pushte Amann zu Hochleistung. Die 5,50 m meisterte Amann wieder im ersten Versuch – Tivontschik war nun auch in den Wettkampf eingestiegen. Als die Latte auf 5,60 m lag, musste Amann aber passen und der „Nachrücker“ Tivontschik entschied die Konkurrenz für sich.

Der hatte da noch gar nicht genug. Kühn ließ er die 5,71 m auflegen, um nach dem deutschen Rekord von Wladyslaw Kozakiewicz zu greifen, dem Olympiasieger von 1980. Doch dann blies der Seitenwind mehr von vorne und so brach Andrej Tivontschik das Unterfangen bereits nach dem ersten Versuch ab. Schade! Ein geknackter Rekord hätte der Veranstaltung das i-Tüpfelchen verliehen.