Patricia Butscher hatte bei der Dressurprüfung Kl. M* auf „Zingaro“ eine sehr gute Kür gezeigt. Die talentierte 20-Jährige des RFV Ehingen konnte sich bei einem hochkarätigen Starterfeld von 24 Reitern mit Platz drei behaupten.

Das reichte allerdings nicht zum Sieg bei der Kreismeisterschaft des PSK Ulm/Alb-Donau. Den holte sich Melanie Ehrenfeld von den Pferdesportfreunden Munderkingen, die mit 98 Punkten ganz knapp vor Patricia Butscher (97) liegt. In Ehingen hatte sie mit ihren Pferden „Karibik Kiss“ und „Ginger Lady“ Rang vier und fünf belegt. Die Emerkingerin profitierte von ihrer guten, ersten Wertung in Blaubeuren (50 Punkte). Patricia Butscher hatte hier 47 Zähler geholt.

Die 17-jährige Hannah Kutschker (RFV Ehingen) belegt in der Abschlusswertung der MV-Dressur Platz vier, gefolgt vom ihrem Vereinskollegen Peter Endris. In der L-Dressur sicherte sich Philipp Kümmerle (RFV Blaubeuren) den Titel mit vollen 100 Punkten. Gleiches gelang Nora Fender (PSV Urspring) bei der A-Dressur, die in Blaubeuren und Munderkingen die maximale Punktezahl erreicht hatte und sich damit vorzeitig den Titel sicherte. Sie war in Ehingen nicht dabei. Auch 100 Punkte schaffte Leonie Röhrle (Breitensportreiter Filstal) bei der E-Dressur.

Auch sonst lieferte das renommierte Turnier des RFV Ehingen auf der Reitanlage am Stoffelberg spannenden Reitsport in allen Niveauklassen. Höhepunkt war die Dressurprüfung Kl. S* mit 17 Startern. Siegerin des „St. Georg Special“ war Anne Eppinger-Lütkemeier (VSFP Gestüt Lerchenhof) auf „Spirit“, Trägerin des Goldenen Reitabzeichens. Auf Margit Grab und ihre stets vollkommenen Dressurritte mussten die zahlreichen Zuschauer leider verzichten. Allerdings hatte sie in der Dressur gemeinsam mit Jacqueline Butscher die Kür ausgearbeitet, welche letztere dann am Sonntag kommentierte.

Pferd „Samba Time“ bald wieder fit

Margit Grab war den vergangenen Jahren immer wieder beim Grand Prix und Drei-Sterne-S-Prüfungen gestartet. Die 55-Jährige ist seit 2014 Trägerin des Goldenen Reitabzeichens. Mindestens zehn Siege in der Klasse S* oder fünf Siege im Grand Prix auf Platz zwei bis fünf müssen erreicht werden, um die einmalige Auszeichnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zu bekommen. Mit ihrem Vorzeigepferd „Samba Time“ konnte sie nicht mehr starten, weil der 15-jährige Hengst mit dem stattlichen Stockmaß von 1,84 Meter gesundheitlich angeschlagen war. „Jetzt ist mein Samba wieder auf der Höhe. Der ist einfach einzigartig“, schwärmt sie. Derzeit zieht Margit Grab die beiden jungen Pferde „Lovely Lucky“ und „Zauberstern“ heran, mit denen sie „zu Hause“ in L- und A-Prüfungen gestartet ist, und sich mit Platz zwei und vier solide platziert hat.

In der M**-Dressur mit Wertung zur Kreismeisterschaft gewann Carina Duelli (RVgg

Biberach) auf „De Nurio“. Die M**-Dressur, als Norbert Baur-Gedächtnis-Dressurprüfung ausgerichtet, gewann Sarah Viktoria Pürmaier (RFV Ehestetten).

300 Nennungen

Der Nachwuchs des RFV Ehingen behauptete die ersten Plätze beim Reiter-Wettbewerb für sich. Keine Teilnehmer aus den eigenen Reihen waren bei der Qualifikation zum Landesjugend-Cup in der Pony-Dressur Kl. A*, Dressur Kl. L* Trense, Pony-Dressur Kl. L* und der Dressur Kl. A* dabei. Die vier Prüfungen waren am Samstag ausgetragen worden.

Bei 300 Nennungen in den 13 Prüfungen konnte die Meldestelle eine Starterquote von weit über 80 Prozent verbuchen. Reiterchefin Angelika Aierstok zeigte sich rundum zufrieden. „Wir haben als Verein sportlich gut abgeschnitten. Unsere Reitanlage hat an allen drei Turniertagen beste Bedingungen geboten. Reihum haben wir Lob erhalten. Es gab keine Unfälle und unsere Helfer waren hoch motiviert“, freute sie sich. Einzig der Regenschauer zur S*-Dressur sei etwas schade gewesen. Am Samstagabend hatte der RFV Ehingen noch einen urigen Aktions-Parcours mit Startern aus den eigenen Reihen ausgetragen.

Info: Am Wochenende, vom 19. bis 21. Juli, findet das große Springturnier des RFV Ehingen auf dem Stoffelberg statt. 500 Starter sind in den 14 Prüfungen von der Klasse E bis M gemeldet.