Sportpistole Niederlage zum Auftakt

Oberrot / swp

Zum ersten Wettkampf der neuen Bezirksliga-Saison der Sportpistolenschützen hatte Oberrot I das Team von Heutensbach I zu Gast. Oberrot I trat mit einer zum Teil neu zusammengestellten Mannschaft an und musste sich mit 794:821 Ringen geschlagen geben. Für Oberrot I kamen Joachim Dach (278 Ringe), Jens Steigerwald (270 Ringe) und Rainer Steigerwald (246 Ringe) in die Wertung.

Oberrots zweite Mannschaft trat zum ersten Wettkampf in der Kreisliga-Saison gegen Fichtenberg an und gewann deutlich mit 781 zu 755 Ringen. Für Oberrot II trafen außerdem Carmen Munz (275 Ringe), Rolf Deininger (257 Ringe) und Joachim Föll (249 Ringe). Für Fichtenberg I kamen Markus Rieger (262 Ringe), Gerald Parg (254 Ringe) und Andreas Pfauser (239 Ringe) in die Wertung.