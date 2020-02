Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas (Venezuela) hat einen Hallen-Weltrekord aufgestellt.

Die 24-Jährige kam beim Meeting in Madrid auf 15,43 Meter und überbot damit die 2004 von Tatjana Lebedewa (43) aufgestellte Bestmarke um sieben Zentimeter. Zweite in Madrid wurde Liadagmis Povea (24) aus Kuba mit 14,52 Metern. Bei der Freiluft-WM im vergangenen Jahr in Doha war Rojas mit 15,37 Metern zu Gold gesprungen, bei ihrem WM-Triumph 2017 in London waren ihr 14,91 Meter gelungen.

Veranstalter