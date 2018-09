Tischtennis Marathonmatch dauert 135 Minuten

Gaildorf / Bernd Krey

In einem wahren Marathonspiel in der TT-Bezirksklasse A erkämpften sich die Mädchen II des TSV Gaildorf bei Tura Untermünkheim I ein 5:5-Unentschieden. In der über 135 Minuten andauernden Partie führten die Gaildorferinnen bereits mit 4:0. Nach Sätzen stand es am Ende der Begegnung allerdings 23:18 sowie 401:371 Bälle für die Gastgeberinnen. Das Team von Lukas Meng zeigte in dieser Partie viel Engagement und bewies dazu Nervenstärke: Drei der vier Spiele mit Entscheidungssatz gingen an Gaildorf.

TSV Gaildorf: Lea Lichtwark (1), Jule Liebhaber (1), Emelie Kubin (1), Rika Hamm, die Doppel gewannen Kubin/Hamm und Lichtwark/Liebhaber.

Die neu gegründeten TSV-Mädchen III unterlagen bei der Premiere mit 2:8 beim SC Bühlertann. Dabei ging die Begegnung richtig gut los für das von Irene Kuhr und Heike Kunz betreute Team. Die Gäste führten bereits mit 2:1, ehe die deutlich älteren Bühlertannerinnen ihre Routine ausspielten und die Gäste in den noch ausstehenden sieben Begegnungen nur noch fünf Sätze für sich entschieden.

Für Gaildorf spielten: Simone Brunsch (1), Brinja Hamm, Jule Milz und Anastasia Hämmerle. Das Doppel gewannen Brunsch/Hamm.