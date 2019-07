Sommerzeit ist Lesezeit. Zahlreiche Sport-Bücher warten darauf, in den Urlaubskoffer gepackt zu werden. Hier ein paar Tipps aus der Ehinger Buchhandlung.

Die Sommerferien und der Urlaub stehen in Baden-Württemberg vor der Tür. Ob Strand, Hängematte, Berghütte, Balkon oder der eigene Garten – entspannt die Ferien und die Freizeit genießen, heißt für viele Menschen auch, mal wieder zu einem Buch zu greifen oder sich eins auf den Tolino zu laden. Aber, was wollen wir lesen? SWP-Mitarbeiter Roland Flad hat sich über Sport-Bücher informiert und sich bei Sabine Behn-Bartl im Ehinger Buchladen umgeschaut. Hier ein paar Empfehlungen.

„Das hier ist etwas für Jugendliche ab 13 Jahre, aber auch für Erwachsene”, sagt Sabine Behn-Bartl und zeigt auf „Absolute Gewinner” von Christoph Scheuring. Es geht um Basketball, ganz klar, das vermitteln allein schon Optik und Haptik des Taschenbuches: Als Loser-Truppe und mit einem Hausmeister als Coach ein bundesweites Basketballturnier gewinnen? Das kann nicht funktionieren – dachte Luca jedenfalls, bis sich sein ungleiches Underdog-Team gar nicht mal so schlecht anstellt. Doch kaum beginnt er, ein bisschen an seine Mannschaft zu glauben, ist der Trainer plötzlich verschwunden. Mitten im Turnier.

Ein Muss für Fans von Dirk Nowitzki

Wir bleiben beim Basketball und kommen zu einem der ganz Großen: Dirk Nowitzki. Von Dino Reisner gibt es eine Biografie, eine erweiterte Neuauflage mit etwa 30 Abbildungen. „Dirk – Die Dirk-Nowitzki-Story” erzählt die Karriere des NBA-Stars von den Anfängen in der Schulmannschaft des Würzburger Röntgen-Gymnasiums, über den Beitritt zur DJK Würzburg bis hin zum Durchbruch als Superstar in den USA und schließlich sein heutiges Leben in den Staaten. Der ehemalige Basketball-Profi wurde 2007 als erster Europäer mit dem MVP-Titel ausgezeichnet.

Reisen Tipps und Tricks für Urlauber Wir haben die besten Tipps rund um Buchung, Budget und Reisevorbereitung zusammengestellt.

Passend zum Sparkassen-Cup in Ehingen wartet ein Spiegel-Bestseller von Stefan Kretzschmar und Nils Weber. „Hölleluja! Warum Handball der absolute Wahnsinn ist”. Kretzschmar, der ehemalige Weltklasse-Linksaußen sagt: „Wenn es nicht kracht, ist es nicht Handball.”

Wie wäre es mit einem Buch über Radsport oder Boxen?

„Peter Sagan, Meine Welt” – dieser Titel führt in die weite Welt des Radsports. Die Tour de France lässt derzeit grüßen. „Wenn am Start eines Rennens hundert Fahrer stehen, werden am Ende hundert verschiedene Geschichten erzählt. Meine handelt davon, wie es ist, drei Jahre in Folge das UCI-Regenbogentrikot zu tragen”.

Den Radsport in seinen Grenzbereichen schildert Michael Ostermann in „Dominik Nerz – Gestürzt.” In der Beschreibung heißt es: Dominik Nerz hat früh alles auf die Karte Radsport gesetzt. Schon mit zwanzig unterschreibt er beim Team Milram seinen ersten Profikontrakt. Es folgen weitere Engagements bei Spitzenteams. In den Bergen ist er einer der Stärksten im Peloton, er fährt als Edelhelfer an der Seite von Tour-Siegern. Das aufstrebende Team Bora-Argon18 verpflichtet ihn als Kapitän für die großen Rundfahrten. Die Zielvorgabe: Top Ten bei der Tour de France. Doch daraus wird nichts. Abenteuerlich geht es bei Maximilian Semsch in seiner Erstauflage „what a trip” zu. Der Hintergrund: 7500 Rad-Kilometer, 200 neue Freunde, 16 Bundesländer. Dabei geht es radelnd durch die Lande.

Ins Boxsport-Milieu, aber auch in die Zeiten der nationalsozialistischen Machtergreifung, führt uns Stephanie Bart mit ihrem Roman „Deutscher Meister”. „Es spielt sich 1933 ab und es geht um einen Boxer, der der falschen Religion angehörte”, sagt Behn-Bartl.

Jason Reynolds „Patina” sei ein komplexer und funkelnder Roman, heißt es bei „Booklist”. Patina, die schnellste Läuferin ihrer Mannschaft, will es allen zeigen; sie befreit mit Laufen aus einer misslichen sozialen Situation, sagt Behn-Bartl. Auch Krimi-Freunde kommen nicht zu kurz: Dick Francis sorgt mit seinem in der Pferdesport-Szene angesiedelten Roman „Todsicher” für viel Spannung.

Von Pizarro und Federer

Aber, Sport-Bücher ohne Fußball, das geht gar nicht. Von Rainer Paul liegt eine Biografie vor, in der auf knapp 200 Seiten das Leben von Bundesliga-Profi Claudio Pizarro beschrieben wird. Pizarro, Sohn eines Marineoffiziers und dreifacher Vater, engagiert sich in seinem Heimatland Peru inzwischen für ein SOS-Kinderdorf. Ex-Bundesliga-Profi Ewald Lienen ist mittlerweile unter die Autoren gegangen. Lienens Buch „Ich war schon immer ein Rebell. Mein Leben mit dem Fußball” geht jedoch weit über den Fußballsport hinaus. Auf 432 Seiten kommt selbstverständlich auch das legendäre Foul zur Sprache, bei dem Bremens Gegenspieler Norbert Siegmann den für Arminia Bielefeld spielenden Leinen rustikal abgrätschte und dem Angreifer eine 25 Zentimeter lange Wunde am Oberschenkel zufügte. Das war im August 1981.

Fehlt noch Mister Tennis. Nämlich Roger Federer. Der Schweizer Publikumsliebling wird in einer Biografie von Rene Stauffer als die große Ausnahme-Erscheinung skizziert. Was für eine Karriere! Einem sommerlich-sportlichen Lese-Vergnügen steht also nichts im Wege.

Das könnte dich auch interessieren:

Explosion in Blaubeuren-Gerhausen Brand in Wohnhaus: Vater und zwei Töchter tot – Polizei forscht nach Ursache Drama in Blaubeuren-Gerhausen: Bei einem Brand in einem Wohnhaus sind drei Menschen ums Leben gekommen – darunter zwei Kinder. Ursache und Hintergrund der Katastrophe sind weiter nicht geklärt, die Polizei ermittelt.