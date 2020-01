Bittere Niederlage im Finale: Die TTF Ochsenhausen haben im Endpsiel des Final Four in Neu-Ulm Außenseiter Grünwettersbach den Vortritt lassen müssen. Die Mannschaft aus dem Kreis Biberach unterlag im entscheidenden fünften Spiel, dem Doppel, mit 1:3. In Summe ging die Serie somit 2:3 verloren. Ochsenhausen verpasste es somit, den Titel aus dem Vorjahr (3:1 gegen Werder Bremen) zu verteidigen.

In den Halbfinals hatten sich Ochsenhausen und Grünwettersbach jeweils mit 3:2 gegen Düsseldorf respektive Saarbrücken durchgesetzt. Auch hier hatten also jeweils die Doppel den Ausschlag gegeben.