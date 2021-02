Konstanze Klosterhalfen hat in ihrem ersten 10 000-Meter-Rennen überhaupt gleich den deutschen Rekord gebrochen. Die 24-Jährige aus Leverkusen gewann am Samstag (Ortszeit) das Rennen bei einem Freiluft-Meeting in Austin/Texas in 31:01,71 Minuten. Damit unterbot die WM-Dritte über 5000 Meter die fast 30 Jahre alte Bestmarke der Berlinerin Kathrin Ulrich, die am 30. Juni 1991 in Frankfurt in 31:03,62 Minuten gelaufen war. Klosterhalfen schaffte bei schwülem Wetter auch die Olympia-Norm.

Olympia-Norm geschafft!

„Ich kann's nicht glauben. Ich bin vorher nie die 10 000 Meter gerannt und war ein bisschen nervös wegen der Länge des Rennens“, sagte sie. Die Ausnahmeläuferin, die auf mehreren Distanzen den deutschen Rekord hält, überrundete alle Teilnehmerinnen.