Vier Einzelstarter aus der Region und zwei Sprintstaffeln des SSV Ulm 1846 gehen bei der deutschen Meisterschaft im Leichtathletik an den Start. Diese ist Teil der sogenannten „Finals“, bei denen in zehn Sportarten um die Medaillen gekämpft wird. Die Leichtathletik-DM im Olympiastadion steht im Zentrum der „Finals – Berlin 2019“, bei denen in zehn Sportarten die Meister gesucht werden. Mitten drin: vier Einzelstarter aus der Region und zwei Sprintstaffeln des SSV 46.Spannend: das 5000-m-Duell (Samstag, 18.20 Uhr) zwischen Alina Reh v...