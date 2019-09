Wenn er in Ulm unterwegs ist, wird er nur ab und an erkannt. Durch die Fußgängerzone bummelt dann kein Europameister, sondern ein junger, sportlicher Typ. Dabei ist Arthur Abele ein König der Athleten. Ein Zehnkämpfer, dessen persönliche Bestleistung bei 8605 Punkten liegt. In und abseits der L...