Bei der 1. WM-Qualifikation der Turnerinnen in der Scharrena um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft von 4. bis 13. Oktober ebenfalls in Stuttgart. Die vielen Absagen im Vorfeld bestätigten, was sich die vergangenen Monate andeutete: Wer bei der ersten WM-Qualifikation der Kunstturnerinnen am Samstag (14 Uhr) in der Stuttgarter Scharrena bestehen will, muss topfit sein und mehr zeigen als im Juli bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. ...