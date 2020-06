Im Korruptionsprozess gegen den früheren Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes Lamine Diack in Paris hat die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von vier Jahren gefordert.

Zudem wurde eine maximale Geldstrafe von 500.000 Euro für den ehemaligen IAAF-Chef verlangt, wie die französische Finanzstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Diack solle außerdem jegliche professionelle Aktivität in Verbindung mit Sport verboten werden, beantragte die Staatsanwaltschaft. Der 87-jährige Senegalese ist wegen Betrugs, Korruption, Veruntreuung und Geldwäsche angeklagt.

Einem früheren Bericht zufolge räumte Diack in weiten Teilen ein, entschieden zu haben, Disziplinarverfahren gegen gedopte russische Athleten zurückzusetzen. Es sei ihm vor allem um die finanzielle Gesundheit des Weltverbandes IAAF (heute World Athletics) gegangen. Durch die Verzögerung konnten Athleten unter anderem noch an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnehmen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Lamine Diack, der von 1999 bis 2015 IAAF-Chef war, direkt oder indirekt 3,45 Millionen Euro (3,9 Millionen Dollar) von Athleten, die des Dopings verdächtigt waren, erpresst haben.

Ebenfalls vor Gericht in Paris stehen Diack Sohn Papa Massata als Drahtzieher im Hintergrund sowie der Anwalt Habib Cisse und der frühere Leiter der Anti-Doping-Abteilung der IAAF, Gabriel Dolle. Wann genau das Urteil gegen Diack gesprochen wird, stand zunächst nicht fest.