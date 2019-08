Die britische Dressurreiterin Charlotte Dujardin ist unter Anwendung der „Blutregel“ bei der Reit-EM in Rotterdam disqualifiziert worden. An ihrem Pferd und an den Sporen war Blut gefunden worden. Es waren nur ein paar Blutstropfen an der Flanke von Freestyle, der im Mannschaftswettbewerb der Dressurreiter bei der Europameisterschaft in Rotterdam für die Disqualifikation der Britin Charlotte Dujardin verantwortlich war. Vielleicht sogar nur einer. Man kennt es von sich selbst: Je nachdem,...