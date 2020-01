Kimia Alizadeh will ein Leben in Sicherheit und Freiheit leben, nicht mehr ausgenutzt und gedemütigt werden, wie sie sagt. Deshalb hat die 21-Jährige ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Ihre Heimat ist der Iran, Alizadeh eine populäre Sportlerin in der islamischen Republik am Persischen Golf. 2016...