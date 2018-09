Tennis Heimspiel für den Titelverteidiger

Gaildorf / Thomas Feller und Klaus Rieder

Um den Titel „WTB-­Meister Juniorinnen 4er“ geht es am Wochenende auf der Anlage des TC Gaildorf. Dass der Württembergische Tennisbund (WTB) diese Endrunde nach Gaildorf vergeben hat, dürfte sicher etwas mit dem Titelgewinn der Juniorinnen des TC Gaildorf im vergangenen Jahr zu tun haben. Ende September konnten sich die Gaildorferinnen in Pfullingen gegen Onstmettingen und Künzelsau durchsetzen. Im Finale wurde der TC Weingarten besiegt und so der Titel „WTB-Meister 4er“ geholt, die württembergische Meisterschaft für Vierer-Teams. Im Gaildorfer Team spielten Anna-Lena Feller, Lena Haas, Laurie Bletsch, Amelie Kunz und Alexa Feller.

Ob sich dieser Erfolg wiederholen lässt, wird sich an diesem Wochenende auf dem heimischen Kieselberg zeigen. In der Vorrunde setzten sich die Spfr. Schwendi 3 mit 5:1 gegen den TC Herrenberg 2 durch sowie die SPG Neckar-Gäu 1 mit 4:2 gegen den TSV Bietigheim 1.

Die beiden Sieger haben sich für die Halbfinals qualifiziert, die morgen ab 10 Uhr auf dem Kieselberg ausgetragen werden: Der hohe Favorit TC Bernhausen trifft auf die Spfr. Schwendi 3 und mit der SPG Neckar-Gäu hat es der Gastgeber TC Gaildorf zu tun.

Das Finale und das Spiel um den dritten Platz werden am Sonntag ab 10 Uhr ausgetragen. Auch wenn der TC Bernhausen die Favoritenrolle innehat, die Gaildorfer Juniorinnen werden auf dem heimischem Kieselberg nichts unversucht lassen, um ihren Erfolg vom Vorjahr zu wiederholen.

Samstag, 10 Uhr:

TC Bernhausen 2 - TA Spfr. Schwendi 3

SPG Neckar-Gäu 1 - TC Gaildorf 1

Sonntag, 10 Uhr:

Finale und Spiel um Platz 3