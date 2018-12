London Darts-Weltmeisterschaft: Halligalli im „Ally Pally“

London / sid/dpa

Im Londoner „Alexandra Palace“ trifft sich die Elite des Präzisionssports, um ihren König auszuwerfen. Erstmals sind vier Deutsche dabei.

Was zur EM 2008 in Frankfurt mit 20 Zuschauern begann, ist heute auch in Deut­schland Fan-Magnet wie Millionengeschäft: Darts hat sich in den vergangenen zehn Jahren vom Kneipensport zum Massenphänomen entwickelt. Entsprechend wird auch die Darts-Party im Londoner „Alexandra Palace“ nicht nur immer lauter und schriller, sondern auch immer größer. Bei der am Donnerstag (20 Uhr/Sport1/DAZN) beginnenden Weltmeisterschaft machen 95 Teilnehmer Jagd auf Titelverteidiger Rob Cross – eine Bestmarke. Mehr Spieler, mit insgesamt 2,5 Millionen Pfund mehr Preisgeld, eine stetig wachsende Begeisterung: Die Darts-WM ist zu einer festen Größe in der sport­armen Zeit zwischen Weihnachten und Jahreswechsel geworden.

SWP Grafik © Foto: SWP Grafik

Für den Weltranglistenersten und Vorjahres-Halbfinalisten Michael van Gerwen ist es „das ganz große Turnier“, auch für alle weiteren Starter der wichtigste Wettbewerb und der Jahreshöhepunkt. „Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dieser Bühne zu sein“, kündigte der Niederländer im Vorfeld der WM auf Twitter an. Van Gerwen gilt als großer Favorit – und als Hauptattraktion unter den feierlustigen Zuschauern, die sich bunte Kostüme überstreifen und gerne als Tier, als Obst oder als US-Präsident auflaufen.

„Ich denke, Darts ist ein sehr unterhaltsamer Sport, weil man dem Geschehen einfach folgen kann und es trotzdem dramatisch ist. Der Weltverband PDC und wir Spieler geben unser Bestes, es für die Fans unterhaltsam zu gestalten“, sagte van Gerwen über die ausgelassene Stimmung, die im „Ally Pally“ besonders reizvoll ist – und die in den kommenden drei Wochen dem Sender Sport1 und dem Streaming-Portal DAZN deutlich mehr als 110 Live-Stunden wert ist.

Die Weltmeisterschaft findet nach wie vor nicht in großen Stadien oder einer hochmodernen Multifunktionsarena statt, sondern in der West Hall des „Alexandra Palace“. Zahlenmäßig sind die 3000 Besucher zwar keine besondere Kulisse, mit ihren bunten Kostümen als Banane, Schwein, Teletubby oder Super Mario aber umso mehr. Traditionell verwandeln die Fans den „Alexandra Palace“ in ein Tollhaus, in dem das Bier in Strömen fließt. Und auch die Fernsehsender hoffen, dass die Übertragungen aus der britischen Hauptstadt wieder für Rekordzahlen sorgen. Wie im Vorjahr, als 2,14 Millionen Menschen das Finale zwischen Rob Cross und Rekordchampion Phil Taylor verfolgten.

In diesem Jahr fehlt Taylor. Zum ersten Mal in 25 WM-Jahren ist „The Power“ nicht als Spieler am Start, auch ein Besuch oder eine Expertenrolle sind nicht vorgesehen. Mit Taylor verschwinden auch die Walk-on-Girls, die wie in der Formel 1 abgeschafft wurden. Dem einzigartigen „Ally-Pally“-Feeling soll das aber nicht schaden. „Es ist das Turnier, das Mekka für die Darts-Spieler. Da will jeder hin“, frohlockte Robert Marijanovic (Freudenstadt), der als einer von vier deutschen Teilnehmern antritt.

Was für Usain Bolt das 100-Meter-Finale bei Olympia ist, ist für die Pfeile-Artisten die WM im Dezember. Deutschlands Top-­Profi Max Hopp beschreibt es so: „Im Prinzip arbeiten wir ein ganzes Jahr darauf hin, bei der WM voll da zu sein. Das spürt man in jeder Sekunde.“ Hopp, die deutsche Nummer eins, steigt als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde ein. Auf ihm ruhen die größten Hoffnungen. Allerdings droht schon in Runde 3 ein Aufeinandertreffen mit Primus Michael van Gerwen.