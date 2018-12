Querpass Frauen an die Scheibe!

Frauen an die Scheibe!

London / Dominik Guggemos

Momentan läuft die Darts-Weltmeisterschaft aus London auf Sport 1. Wenn man den Fernseher anmacht, sieht man nur Männer. Warum eigentlich?

Das Argument der unterschiedlichen athletischen Voraussetzungen, die in anderen Sportarten eine Trennung nach Geschlecht notwendig machen, gilt beim Darts nicht. Ein Pfeil wiegt zwischen 20 und 25 Gramm. Dreimal werfen, gefolgt von einer Pause, kann rein körperlich jedes Kind. Um die Scheibe besonders platziert zu treffen, braucht man Geschick, Ausdauer – und auf höchstem Niveau Nerven aus Stahl. Es gibt keinen Grund, warum Frauen das alles nicht können sollten.

Warum bei der WM aktuell zwei Frauen und 94 Männer teilnehmen – und die beiden Damen sind schon früh ausgeschieden –, hat eher andere Gründe. Stichwort: Macho-Kultur. Ein gutes Beispiel dafür lieferte der Sport 1-Experte Gordon Shumway, der während einer Übertragung sagte: „Bei Bayern München spielen jetzt auch keine Frauen mit.“ Später nannte er die Teilnahme der beiden Damen „einen Zirkus“.

Nach dem berechtigten Shit­storm beschloss der Sender, Shumway nicht mehr einzusetzen. Dieser entschuldigte sich zwar, blieb aber bei seiner Meinung zu gemischten Turnieren.

In Deutschland sind rund zehn Prozent der knapp 12 000 Vereinsspieler weiblich. Bei Frauen-Turnieren wie dem Europa-Cup sind die Deutschen stark vertreten, holen fast nur Medaillen. Es wird Zeit, sie noch mehr zu fördern. Dafür müssen sie erst an die Scheibe, dann in die Glotze.