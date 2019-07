Die Farbe der Trikots spielt bei der Tour de France eine große Rolle. Doch nicht jeder sieht die Radsportler gleich.

Das Gelbe Trikot ist was? Klar, gelb! Das Grüne Trikot ist was? Grün natürlich! Und das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer der Tour de France? Das ist Rot gepunktet – möchte man meinen. Was aber, wenn der Zuseher am TV-Gerät unter einer Rot-Grün-Schwäche leidet oder Gelb und Blau nicht auseinanderhalten kann? Welch Verwirrung das für die radsportbegeisterten Fans vorm Fernseher bedeutet, darauf hat die Charity-Organisation Colour Blind Awareness nun hingewiesen. Die Farbe des Trikots ist nämlich für vier Millionen Deutsche relativ.

Das Grüne Trikot erscheint Blau, das Gelbe Trikot Rosa

Es gibt drei unterschiedliche Arten von Farbenblindheit: Bei der Protanopie fällt es schwer, zwischen Rot und Grün zu unterscheiden. Zusammen mit der Deuteranopie, bei der Grün schwierig von Rot und Blau unterschieden werden kann, bildet dies die meist verbreitete Art von Farbenblindheit. Das Grüne Trikot erstrahlt in beiden Fällen in verschiedenen Brauntönen, das Bergtrikot ist braun gepunktet. Die Exoten, die so genannten Tritanopen, haben Schwierigkeiten, zwischen blauen und gelben Farbtönen zu unterscheiden. Das Gelbe Trikot erscheint dadurch Rosa, das Grüne wird Blau.

Die Beispiele veranschaulichen aber auch, dass die Welt für rund fünf Prozent der Deutschen genauso farbenfroh ist wie für die Majorität – nur eben in anderen Farbtönen. Und spätestens bei der Siegerehrung auf den Champs-Élysées ist dann klar, wer welches Trikot bekommt.

