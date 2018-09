New York Erste Viertelfinalspiele bei US Open: Thiem fordert Nadal

New York / dpa

Zum Viertelfinal-Auftakt bei den US Open der Tennisprofis kommt es in New York an diesem Dienstag zu einer Revanche für das French-Open-Endspiel. Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien trifft wie vor drei Monaten im Finale von Paris auf den Österreicher Dominic Thiem. Der Weltranglisten-Erste Nadal siegte damals glatt gegen die Nummer neun der Welt. Außerdem spielt der einstige US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien gegen den Amerikaner John Isner.

Bei den Damen bekommt es Titelverteidigerin Sloane Stephens aus den USA wie im Viertelfinale des Vorjahres mit der Lettin Anastasija Sevastova zu tun. Die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams aus den USA spielt gegen die frühere Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien.